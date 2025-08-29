The Swiss voice in the world since 1935
Walter Andreas Müller macht auch mit 80 noch seinen Traumberuf

Keystone-SDA

Der Schweizer Schauspieler und Kabarettist Walter Andreas Müller wird am 3. September 80 Jahre alt. Selbst an seinem Geburtstag wird er auf der Bühne stehen: Im Casino Winterthur an der Premiere von "Dinner for WAM".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Mein Beruf ist mein Leben», sagte Müller der neuesten Ausgabe der «Schweizer Illustrierten». Er habe nie das Gefühl, etwas anderes machen zu wollen – auch nach 55 Jahren im Metier. Zudem sei er körperlich noch fit. «Abgesehen von kleinen Zipperlein bin ich agil», zitierte ihn das Magazin in der Ausgabe vom Freitag.

Abseits der Bühne dürfte an seinem Ehrentag aber keine grosse Party steigen. «Ich stehe ungern im Mittelpunkt», sagte Müller weiter. «Ich feiere nie!»

WAM, wie Müllers Übername seit seiner Zeit beim Radio lautet, hat sich in den letzten Jahrzehnten einen Namen als Kabarettist gemacht – etwa als Stimme von Globi oder Imitator von SVP-Urgestein Christoph Blocher. Dass er dort angekommen ist, wo er heute steht, führt er sowohl auf Talent als auch auf Fleiss zurück. Und auf Glück: Er sei im richtigen Moment am richtigen Ort den richtigen Menschen zur richtigen Zeit begegnet.

