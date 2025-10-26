The Swiss voice in the world since 1935
Walter Sutter bleibt Langnauer Gemeindepräsident

Keystone-SDA

Walter Sutter von der SVP ist am Sonntag in Langnau im Emmental als Gemeindepräsident wiedergewählt worden. Das Amt hatte ihm niemand streitig gemacht. Da das Langnauer Gemeindereglement jedoch in einem solchen Fall keine Stille Wahl vorsieht, stellte sich Sutter zur erwartungsgemässen Wiederwahl.

(Keystone-SDA) Der SVP-ler kam am Sonntag auf 1962 Stimmen, wie die Gemeinde mitteilte. Das absolute Mehr lag bei 982 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 32,28 Prozent.

