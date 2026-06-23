Wanderweg in Menzingen ZG durch Leitungsbruch teilweise weggerissen

Keystone-SDA

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Eine Druckleitung in Menzingen ZG ist am Dienstagmorgen geborsten. Dadurch brach ein Teil eines Wander- und Velowegs weg. Verletzt wurde niemand, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Der betroffene Weg liegt an der Lorze. Die Gemeinde hat den Abschnitt zwischen den Höllgrotten und der Verzweigung Schmittli nun gesperrt. Wie lange die Sperrung gelten soll, ist noch offen.

Derzeit laufen die Abklärungen zur Instandsetzung des beschädigten Wegs, hiess es weiter. Der Grund für den Leitungsbruch ist bisher nicht bekannt.