Wangen SZ feiert das erfolgreiche Olympia-Bobfahrerteam

Keystone-SDA

Die Gemeinde Wangen im Kanton Schwyz hat am Montagabend dem einheimischen Michael Vogt einen begeisterten Empfang bereitet. Der Schwyzer gewann zusammen mit seinen Kollegen an den Olympischen Spielen von Milano Cortina mit dem Viererbob Bronze.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Athleten genossen am Montagabend den Einmarsch vom Dorfkreisel in Richtung Schulhaus, wo der offizielle Empfang stattfand. Der Strassenrand war gesäumt von Hunderten Menschen, die im rund 5600 Einwohner zählenden Dorf die Bobfahrer begrüssten. Der Musikverein Wangen spielte auf, eine Delegation des Turnvereins machte die Aufwartung, der Einscheller-Verein schüttelte seine Trycheln.

Mit dem dritten Rang holte sich der 28-Jährige Vogt am 22. Februar zusammen mit seinen Anschiebern Andreas Haas aus Menznau, dem Lenzburger Amadou Ndiaye und dem Einsiedler Mario Aeberhard die erste Schweizer Bob-Medaille seit 2014 – und gar die erste im Viererbob seit 20 Jahren. Keine Medaille, aber immerhin ein olympisches Diplom gewann Vogt zudem im Zweierbob: Mit Anschieber Ndiaye belegte er den sechsten Rang.

Auf dem Pausenplatz gab es unter anderem Reden vom Schwyzer Landammann Michael Stähli und vom Wangener Gemeindepräsidenten Christian Holenstein. Die Bobfahrer hätten an den Olympischen Spielen weit mehr als einen sportlichen Erfolg erzielt, sagte Letzterer. «Eure Leistung ist ein Zeichen dafür, was Leidenschaft bewirken kann», sagte er laut Redemanuskript.

Zum Abschluss der offiziellen Feier spielte der Musikverein die Nationalhymne, bevor in der Mehrzweckhalle Buechberg mit Angehörigen und geladenen Gästen weitergefeiert wurde.