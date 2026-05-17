Was beim automatisierten Fahren in der Schweiz erlaubt ist

Die Post will in der Ostschweiz hochautomatisierte Fahrzeuge ohne Fahrerin oder Fahrer am Lenkrad auf die Strasse schicken. Der Bund erlaubt einen entsprechenden Einsatz seit Frühling 2025. Die Fahrzeuge der Post erreichen die zweithöchste Stufe der Automatisierung. Ein Überblick:

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(Keystone-SDA) Beim autonomen Fahren wird zwischen fünf Stufen unterschieden, die sich an einer Klassifikation der Society of Automotive Engineers (SAE) orientieren. Sie reichen von assistiert (Stufe 1) bis vollautomatisiert (Stufe 5). Bei der ersten Stufe unterstützen einzelne Assistenzsysteme den Lenker bei bestimmten Fahraufgaben. Die Kontrolle bleibt jedoch jederzeit vollständig bei der Fahrerin respektive beim Fahrer.

Bei der höchsten Stufe ist keinerlei menschliches Eingreifen mehr vorgesehen. Die Technik im Auto bewältigt alle Verkehrssituationen. Die «AmiGo»-Fahrzeuge fahren im Endausbau mit Level 4 (hochautomatisiert). Das heisst, sie werden fahrerlos unterwegs sein. Operatorinnen und Operatoren überwachen die Fahrten aus einer Leitstelle und können bei Bedarf jederzeit eingreifen.

Seit Frühling 2025 erlaubt das Bundesamt für Strassen (Astra) automatisiertes Fahren in drei Szenarien: Bei entsprechend ausgerüsteten und typengenehmigten Fahrzeugen darf auf Autobahnen ein Autobahnpilot verwendet werden. Das Lenkrad kann losgelassen werden. Der Verkehr muss durch die Fahrerin respektive den Fahrer erst dann wieder überwacht werden, wenn sie oder er vom Automatisierungssystem dazu aufgefordert wird.

Das Auto fährt selbständig zum Parkplatz

Zweitens dürfen auf behördlich festgelegten und genehmigten Strecken führerlose Fahrzeuge verkehren. Diese müssen von einem Operator überwacht werden. «AmiGo» entspricht diesem Szenario.

Als dritte Möglichkeit erlaubt der Bund das automatisierte Parkieren. Entsprechende Parkhäuser sind speziell gekennzeichnet.

Für alle drei vom Bund freigegebenen Szenarien ist eine entsprechende, internationale Typengenehmigung erforderlich. «Aktuell sind noch keine Fahrzeuge mit einem entsprechenden Automatisierungssystem für die Schweizer Strassen zugelassen», heisst es beim Astra auf Anfrage.