Weinfelder Herbstmesse verzeichnet 140’000 Besucher
Die Thurgauer Herbstmesse in Weinfelden (Wega) hat während den vergangenen fünf Tagen schätzungsweise rund 140'000 Besucherinnen und Besucher empfangen. Das teilten die Verantwortlichen am Montag mit.
(Keystone-SDA) Rund 400 Firmen und Organisationen präsentierten sich in Hallen, Zelten und auf der Strasse im Zentrum Weinfeldens, wie es in der Mitteilung hiess. Zwei Drittel der Aussteller kamen aus dem Thurgau. Als Gastregion stellte sich Valposchiavo vor. Besonders am Freitag und Sonntag sei der Besucherandrang gross gewesen.
Gemäss der Kantonspolizei Thurgau verlief die Wega ohne grössere Zwischenfälle, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Polizistinnen und Polizisten mussten jedoch in den Abend- und Nachtstunden mehrmals bei Auseinandersetzungen eingreifen. Sie sprachen gegen 20 Personen eine Wegweisung vom Festgelände aus.