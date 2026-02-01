Weiteres Brandopfer von Crans-Montana VS im Spital verstorben

Keystone-SDA

Die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Ein 18-jähriger Schweizer ist am Samstag in einem Spital in Zürich verstorben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damit steigt die Zahl der Todesopfer vom Brand in der Bar «Le Constellation» vom 1. Januar auf 41, wie die Walliser Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden keine weiteren Informationen gegeben.

Die Brandkatastrophe im Walliser Ferienort ist eine der schlimmsten Tragödien in der jüngeren Geschichte der Schweiz. Neben den zahlreichen Todesopfern wurden weitere 115 Menschen schwer verletzt. Am 9. Januar fand in Martigny VS ein nationaler Trauertag im Gedenken an die Opfer des Unglücks statt.