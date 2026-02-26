The Swiss voice in the world since 1935
Wer für den Ausserrhoder Nationalratssitz zur Auswahl steht

Die wichtigsten biographischen Angaben zu den beiden Kandidierenden für den Ausserrhoder Nationalratssitz: Jennifer Abderhalden (FDP) und Edgar Bischof (SVP).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 58-jährige Unternehmer Edgar Bischof aus Teufen AR war 16 Jahre lang im Kantonsrat. Mehrere Jahre präsidierte er die Finanzkommission. Zwischen 2007 und 2015 stand Bischof der kantonalen SVP vor. Er präsidiert den Hauseigentümerverband Appenzell Ausserrhoden. Bischof wollte sich bereits einmal als Nationalratskandidat aufstellen lassen. 2015 unterlag er jedoch parteiintern David Zuberbühler.

Auch die 48-jährige Juristin und ausgebildete Primarlehrerin Jennifer Abderhalden aus Speicher startete bereits einmal einen Versuch, in den Nationalrat gewählt zu werden. 2019 unterlag sie knapp David Zuberbühler. Sie engagiert sich seit mehreren Jahren in der kantonalen FDP. Seit 2024 ist sie Präsidentin der FDP AR und seit 2025 hat sie einen Sitz im Kantonsrat, wo sie Mitglied der Kommission Finanzen ist.

