WHO warnt vor Konsum süchtig machender Nikotinbeutel

Keystone-SDA

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht vor dem weltweit steigenden Konsum von Nikotinbeuteln gewarnt. Sie hat zudem die aggressiven Taktiken der Tabakindustrie kritisiert, mit denen junge Konsumenten umworben werden.

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(Keystone-SDA) Die kleinen Beutel, die Nikotin über die Mundschleimhaut abgeben, verändern laut dem WHO-Bericht den weltweiten Markt für Tabak und Nikotinprodukte in rasantem Tempo.

«Die Regierungen beobachten eine rasante Verbreitung dieser Produkte, insbesondere unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die durch irreführende Marketingtaktiken aggressiv angesprochen werden», so Etienne Krug, Leiter der Abteilung für Gesundheitsdeterminanten, Gesundheitsförderung und Prävention der WHO.

Die Produkte, die Nikotin und süsse Aromen enthalten, seien darauf ausgelegt, süchtig zu machen, heisst es in einer Pressemitteilung.