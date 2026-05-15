The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

WHO warnt vor Konsum süchtig machender Nikotinbeutel

Keystone-SDA

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht vor dem weltweit steigenden Konsum von Nikotinbeuteln gewarnt. Sie hat zudem die aggressiven Taktiken der Tabakindustrie kritisiert, mit denen junge Konsumenten umworben werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die kleinen Beutel, die Nikotin über die Mundschleimhaut abgeben, verändern laut dem WHO-Bericht den weltweiten Markt für Tabak und Nikotinprodukte in rasantem Tempo.

«Die Regierungen beobachten eine rasante Verbreitung dieser Produkte, insbesondere unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die durch irreführende Marketingtaktiken aggressiv angesprochen werden», so Etienne Krug, Leiter der Abteilung für Gesundheitsdeterminanten, Gesundheitsförderung und Prävention der WHO.

Die Produkte, die Nikotin und süsse Aromen enthalten, seien darauf ausgelegt, süchtig zu machen, heisst es in einer Pressemitteilung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft