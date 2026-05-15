Wie Wegweiser zum sicheren Wert auf Wanderwegen wurden

Keystone-SDA

Ein Mann montiert 1966 bei Schönengrund einen Wegweiser - und arbeitet damit an einem Orientierungssystem, das bis heute fast unverändert funktioniert. Die gelben Schilder der Schweizer Wanderwege sind längst zu einem Erkennungszeichen geworden.

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(Keystone-SDA) Ein einzigartiges Wanderland sei die Schweiz, schreiben die «Schweizer Wanderwege» auf ihrer Webseite. Laut deren Angaben gibt es 50’000 «Wegweiser-Standorte», 65’000 Kilometer signalisierte Wanderwege durchziehen unser Land.

Dabei spielen die charakteristischen Wegweiser und Zwischenmarkierungen in Schwarz auf gelbem Grund eine wesentliche Rolle. «Trotz digitaler Navigationsmöglichkeiten bezeichnen die Wandernden Wegweiser und Zwischenmarkierungen weiterhin als ihre wichtigste Orientierungshilfe unterwegs», schreibt der Dachverband weiter. Mehr als 2000 Freiwillige helfen mit, dass die Wanderwege gut unterhalten und einheitlich signalisiert sind.

In welcher Rolle der Mann auf dem historischen Bild seine Arbeit am Wegweiser beim Sessellift Hochkamm bei Schönengrund im Kanton Appenzell Ausserrhoden verrichtete, ist nicht bekannt. Immerhin das Datum wurde notiert: der 5. April 1966.

«Wegweisertyp» 1934 festgelegt

Die Schilder der Wegweiser haben eine lange Geschichte hinter sich. Nachdem 1933 die «Zürcherische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege» gegründet worden war, wuchs auch in anderen Kantonen das Interesse an einem Wanderwegnetz. Bereits ein Jahr später trafen sich am 15. Dezember rund 40 Delegierte, um die «Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege» zu gründen.

Noch am selben Tag legte man einen für die ganze Schweiz einheitlichen Wegweisertyp mit gelben Tafeln und schwarzer Schrift fest. Seither sind die Wegweiser verlässliche Begleiter auf Ausflügen und Wanderungen. Eine Ausnahme machte die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Damals wurden sie per Befehl der Schweizer Armee allesamt abmontiert, eingesammelt und bis Kriegsende eingelagert. Allfällig einmarschierenden Truppen sollte die Orientierung nicht noch erleichtert werden.

Viel Information auf kleinstem Raum

Heute ist das Wandern ein Trend. Seit 2023 steht es auf der Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz. Dabei sind die Wegweiser ein Paradebeispiel an Effizienz, gepaart mit einem hohen Wiedererkennungswert. Sie schaffen es, mehrere Informationen auf kleinstem Raum unterzubringen: Ein Wegweiser gibt über den aktuellen Standort Auskunft, zeigt auf den Schildern an, welche Ziele in welcher Richtung zu erreichen sind. Dabei nimmt die Distanz zu den Zielen von oben nach unten zu.

Die Schilder geben darüber hinaus an, mit welchen Wanderzeiten zu rechnen ist. Die Signalisationen an den Spitzen kategorisieren den Schwierigkeitsgrad der Wege: Eine gelbe Spitze bezeichnet einen Wanderweg, weiss-rot-weiss bedeutet Bergwanderweg, weiss-blau-weiss Alpinwanderweg. Grüne Aufkleber mit Zahlen und Routennamen signalisieren besonders attraktive Wanderstrecken.

Und: Den Schildern ist mittels Symbole zu entnehmen, welche Wege zu Einkehrmöglichkeiten, Aussichtspunkten und öffentlichen Verkehrsmitteln führen oder wo mit einer Routenverzweigung zu rechnen ist. Rhomben und Farbmarkierungen an Steinen und Bäumen bestätigen Wandernden obendrein, dass sie noch auf dem richtigen Weg sind.

Der Wegweiser auf dem Bild könnte fast immer noch so am Wanderweg bei Schönengrund stehen. Die auf den Schildern angegebenen Wanderzeiten werden heute allerdings nicht mehr durch Erwandern ermittelt, sondern seit 2006 mittels einer recht komplexen mathematischen «Wanderzeitformel».

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