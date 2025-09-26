William Shatner: «Mir geht es bestens»

The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

"Star Trek"-Legende William Shatner gibt Entwarnung: Der Schauspieler hat es beim Essen übertrieben und landete im Krankenhaus – nun macht er sich über die Schlagzeilen lustig. Nach Medienberichten über seinen Krankenhausbesuch hatte er sich mit einer beruhigenden Botschaft an seine Fans gewandt. "Ich danke euch allen für eure Anteilnahme, aber mir geht es bestens", schrieb Shatner auf Instagram. "Ich sage euch immer wieder: Vertraut keinen Klatschblättern oder KI!"

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Mittwoch hatte das Branchenportal «TMZ» berichtet, dass Shatner wegen eines «medizinischen Notfalls» ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Kanadier teilte nun mit, dass er es «ein bisschen übertrieben» habe – offenbar beim Essen. Dazu postete er ein Bild von sich in der Rolle des Schriftstellers Mark Twain in der Fernsehserie «Murdoch Mysteries» und die Worte: «Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben!» – ein Zitat, welches oft Twain zugeschrieben wird.

In den Kommentaren drückten Fans ihre Erleichterung und Zuneigung für den Captain Kirk-Darsteller aus. «Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich habe fast angefangen, zu weinen», schrieb unter anderem jemand.

