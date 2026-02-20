The Swiss voice in the world since 1935
Wintereinbruch: Flughafen Wien stellt Betrieb zeitweise ein

Keystone-SDA

Wegen heftigen Schneefalls hat der Flughafen Wien seinen Betrieb vorübergehend eingestellt. Zahlreiche Flüge wurden nach Angaben des Airports abgesagt oder sind um mehrere Stunden verspätet. Erst im Laufe des Vormittags sei zumindest mit einzelnen Starts und Landungen zu rechnen, sagte ein Flughafensprecher der Nachrichtenagentur APA. In der Nacht waren rund 20 Zentimeter Schnee gefallen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend durchgehend im Einsatz, hiess es. Etwa 1.000 Lastwagen-Ladungen mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee seien bisher beseitigt worden.

Auch auf den Autobahnen gab es grosse Probleme. Eine wichtige Schnellstrasse am Rand der österreichischen Metropole war zeitweise gesperrt.

