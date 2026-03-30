Wintereinbruch Ende März setzt Frühling ein jähes Ende

Keystone-SDA

Zu warm, zu trocken und viel Sonne: Der März 2026 hat den Frühling in die Schweiz gebracht. Zum Monatsende hin kam dann aber der erneute Wintereinbruch.

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(Keystone-SDA) Die Temperaturen lagen im März etwas über der Referenzperiode 1991-2020, wie MeteoSchweiz am Montag im aktuellen Klimabulletin mitteilte. Dabei schien länger die Sonne und es fiel wenig Regen.

Am meisten Sonne gab es in den Regionen Mittelland, Jura und entlang des Alpennordhangs. Die geringste Sonnenscheindauer wurde an den Messstationen der Alpensüdseite verzeichnet.

Zum Monatsende hin setzten Schnee und kalte Winde dem Frühling ab dem 25. März ein jähes Ende. Mit dem Wintereinbruch sanken die Temperaturen schweizweit deutlich ab und bewegten sich im letzten Monatsdrittel unter dem Referenzwert der Periode 1991-2020.