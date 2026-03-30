Winterthur belohnt den Umstieg auf stromsparende Haushaltsgeräte

Keystone-SDA

Wer seinen Kühlschrank oder Geschirrspüler durch ein energieeffizientes Gerät ersetzt, erhält in Winterthur künftig eine finanzielle Unterstützung. Je besser die Effizienzklasse, desto höher der Beitrag.

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(Keystone-SDA) Besonders sparsame Geräte werden mit bis zu 100 Franken unterstützt, wie Stadtwerk Winterthur am Montag mitteilte. Das Angebot gilt für Geräte, die ab dem 1. April 2026 gekauft werden und vom Bund definierte Effizienzkriterien erfüllen.

Die Abwicklung der Anträge und die Auszahlung der Unterstützungsbeiträge erfolgen durch die Online-Verlgeichsplattform Topten. Im Auftrag von Stadtwerk Winterthur prüft Topten die Anträge und stellt sicher, dass diese die geforderten Kriterien erfüllen, wie es weiter heisst. Die Unterstützungsbeiträge werden über die Stromtarife finanziert.