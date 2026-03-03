Winterthurer Busfahrer starten Streik

Keystone-SDA

Die Belegschaft von Stadtbus Winterthur hat für Dienstagmorgen von 4.30 bis 8.30 Uhr einen Streik angekündigt. "Der reguläre Betrieb wird vorübergehend nicht mehr möglich sein", sagte Ronja Jansen von der Gewerkschaft VPOD kurz vor Streikstart der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Betrieb und Stadtrat hätten versucht, die Mitarbeitenden von der Ausübung ihres verfassungsmässig garantierten Streikrechts abzuhalten, teilte der VPOD mit. Busfahrerinnen und Busfahrer seien nach Mitternacht aufgefordert worden, Fahrzeuge nicht im Depot, sondern an alternativen Standorten abzustellen. Rund ein Viertel der Busse stehe nun ausserhalb des Depots, so Jansen. Zudem sei es zu aggressiven Konfrontationen durch Vorgesetzte von Stadtbus Winterthur gekommen. Eine Stellungnahme von Stadtbus dazu lag zunächst nicht vor.

Hintergrund ist ein seit längerem schwelender Konflikt um die Arbeitsbedingungen. Der VPOD kritisiert kurzfristige sogenannte Springertage mit möglichen Minusstunden, zu tiefe Nachtzuschläge sowie Mängel bei Ersatzdiensten und Dienstplanung. Zudem müssten sich Angestellte an Schäden beteiligen, ohne ausreichende rechtliche Grundlage. Ein anonymer Mitarbeiter erklärte: „Wir Busfahrer haben in den letzten Jahren unhaltbare Arbeitsbedingungen ausgehalten, um den Nahverkehr in dieser Stadt zu sichern. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem es so nicht weitergeht. Der Stadtrat lässt uns keine andere Wahl, als in den Streik zu treten.“

Stadtbus Winterthur hatte am Montag erklärt, man bedauere die Unzufriedenheit, halte den Warnstreik jedoch für nicht gerechtfertigt. Verschiedene Anliegen seien bereits erfüllt, für weitere Lösungen in Aussicht gestellt worden. Stadtrat Stefan Fritschi (FDP), dessen Departement die Technischen Betriebe führt, bot laut Stadt Gespräche an. Der VPOD habe diese abgelehnt und zunächst die Erfüllung von Forderungen verlangt.