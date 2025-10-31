Winterthurer Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

In einem Mehrfamilienhaus in Winterthur ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, doch ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar.

(Keystone-SDA) Wie die Stadtpolizei mitteilte, wurde der Brand an der Zürcherstrasse um 15 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, stand das Mehrfamilienhaus in Flammen, und es gab viel Rauch. Die Feuerwehr konnte den Brand gemäss Mitteilung rasch löschen.

Die Hausbewohnerinnen und -bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Verletzt worden sei niemand, hiess es in der Mitteilung.

Die Stadtpolizei konnte am Freitagabend weder Angaben zur Brandursache noch zur Höhe des Sachschadens machen. Dieser sei aber erheblich, und das Haus sei nicht mehr bewohnbar, teilte sie mit.

Die Stadtpolizei Winterthur und der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich nahmen Ermittlungen zur Brandursache auf.