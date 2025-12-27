Winterwetter: Tausende Haushalte in Skandinavien ohne Strom

Keystone-SDA

Wintersturm Johannes hat Tausende Haushalte in Schweden und Norwegen vom Strom abgeschnitten. In Sandviken kam ein Mann ums Leben, nachdem er von einem Ast getroffen worden war, wie die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete. In Schweden wurden am Morgen demnach Windgeschwindigkeiten etwa in der Grössenordnung eines Hurrikans gemessen.

(Keystone-SDA) Das frostige Wetter führte zudem zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Problemen bei Fährfahrten, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete. TT schrieb, über die Hälfte von Schweden sei betroffen. 40.000 Haushalte seien ohne Strom. Etliche Zugverbindungen fielen aus. Auch Finnland war von dem Sturm betroffen. Der starke Wind führte zu Beeinträchtigungen etwa im Flugverkehr, auch hier fiel in vielen Haushalten der Strom aus.