Wohnung in Laufen BL nach Brand unbewohnbar
In einem Mehrfamilienhaus in Laufen ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist aber nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte.
(Keystone-SDA) Das Feuer brach gegen 18.30 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Die Flammen griffen trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr auf die Wohnung über, wie es weiter heisst.
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Die genaue Brandursache ist unklar und wird von Spezialisten der Polizei untersucht.