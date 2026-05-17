Wohnungsbrand in Zwingen BL fordert eine verletzte Person

Keystone-SDA

In Zwingen BL ist am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner wurde dabei verletzt und musste von der Feuerwehr evakuiert werden.

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(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd im Wohnzimmer und löschte das Feuer.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht und vom Rettungsdienst in ein Spital gefahren. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude laut der Mitteilung selbstständig verlassen.

Die Ursache für den Brand ist noch nicht geklärt, wie es weiter hiess. Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft hätten entsprechende Ermittlungen aufgenommen.