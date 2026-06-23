Wolf darf nach Angriffen im Kanton Uri geschossen werden

Keystone-SDA

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Auf der Alp Vorder Bristen in der Gemeinde Silenen hat ein Wolf in den vergangenen Tagen sechs Schafe gerissen. Die kantonale Wildhut hat deshalb den Abschuss des Wildtieres bewilligt.

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(Keystone-SDA) Mit den sechs toten Schafen innerhalb von vier Monaten sei die gesetzliche «Schadensschwelle» erreicht, teilte die Urner Sicherheitsdirektion am Dienstag mit.

Die Abschlussbewilligung gilt für einen einzelnen, nicht zum Rudel gehörenden Wolf und ist auf 60 Tage befristet, wie es weiter hiess. Der Abschussperimeter umfasst das Gebiet rund um die Risse.

Nach Einschätzung der Behörden handelt es sich bei der betroffenen Alp im Maderanertal um eine «nicht zumutbar schützbare Alp». Trotz getroffener Notfallmassnahmen wie dem Aufstellen eines Elektrozauns wird mit weiteren Angriffen gerechnet.

Vor etwas mehr als einer Woche hat die kantonale Wildhut im Meiental einen männlichen Wolf erlegt. Dieser hatte auf der Alp Heimkuhweide Fürlaui in der Gemeinde Wassen sechs Schafe gerissen und war zum Abschuss freigegeben.