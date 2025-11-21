Ylfete Fanaj präsidiert Zentralschweizer Regierungskonferenz

Keystone-SDA

Die Luzerner Regierungsrätin Ylfete Fanaj (SP) ist neue Präsidentin der Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK). Die Vorsteherin des Luzerner Justiz- und Sicherheitsdepartements wird das Amt ab dem 1. Januar 2026 und bis am 31. Dezember 2027 innehaben.

(Keystone-SDA) Die Plenarversammlung hat am Freitag Fanaj gewählt, wie die ZRK mitteilte. Ihre Vorgängerin war die Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (Mitte). Fanaj ist seit 2023 Regierungsrätin.