Yves Netzhammer gewinnt den Filmpreis der Region Basel

Keystone-SDA

Yves Netzhammer hat den mit 20'000 Franken dotierten Filmpreis der Region Basel für seine "Reise der Schatten" erhalten. Der erste Langfilm des Medienkünstlers zeigt auf, was den Menschen im technologischen Zeitalter zum Menschen macht.

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(Keystone-SDA) Mit seinem experimentellen Animationsfilm werfe Netzhammer «einen schonungslosen Blick auf die Gegenwart und die Zukunft», teilte der Kanton Basel-Stadt am Sonntag mit. Der Künstler setzte sich demnach gegen 20 weitere Bewerbungen durch.

Den mit 10’000 Franken dotierten Kurzfilmpreis wiederum erhielt Lisa Mazenauer für «The Right to Forget». Der Medienkunstpreis in gleicher Höhe ging an Beat Brogle für seine Arbeit «ZWEI». Zudem vergab die Jury einen Spezialpreis von 10’000 Franken an die Produktionsfirma Mira Film für deren Engagement für den Basler Film.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des Bildrausch Filmfests Basel statt. Die Auszeichnungen werden von den Kulturabteilungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft gemeinsam vergeben.