Zürcher Finanzausgleich verhindert Steuerfüsse von 320 Prozent

Keystone-SDA

Ohne Finanzausgleich hätten einige Gemeinden im Kanton Zürich Steuerfüsse von 320 Prozent. Der Küsnachter Gemeindepräsident Markus Ernst (FDP) ist dennoch nicht unglücklich, dass seine gutsituierte Gemeinde hilft, dies zu verhindern.

(Keystone-SDA) Die Abgaben an den Finanzausgleich zeigten, dass seine Gemeinde attraktiv sei, meinte Ernst an einem Mediengespräch der Direktion der Justiz und des Innern am Montagabend in Zürich. Zwei Drittel der ordentlichen Steuereinnahmen der Seegemeinde gingen in den kantonalen Finanzausgleich, sagte er.

Davon profitieren Gemeinden wie Truttikon im Weinland. Sergio Rämi (parteilos) ist Gemeindepräsident. «Wir sind klein und arm. Aber ohne Bauland und Industrie können wir auch nicht gross wachsen», sagte Rämi.

Mit dem kantonalen Finanzausgleich zeigten sich beide Politiker zufrieden. Sie würden aber am Zentrumslastenausgleich schrauben – von dem Zürich und Winterthur profitieren.

Wie Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) am Montag sagte, klärt ihre Direktion derzeit ab, wo und wie daran geschraubt werden kann. «Es gibt kein Betty-Bossi-Rezept für den Finanzausgleich», meinte sie.