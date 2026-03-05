Zürcher Musikerin Anna Smith will am ESC für San Marino starten

Keystone-SDA

Die Zürcherin Anna Smith tritt am Freitag beim Finale des "San Marino Song Contest" an. Mit ihrem Lied "Bruised" hofft sie, den Kleinstaat am Eurovision Song Contest (ESC) in Wien vertreten zu können.

(Keystone-SDA) Die 27-Jährige aus dem Zürcher Oberland erzählte dem «Blick», dass sie im letzten Jahr beim ESC in Basel involviert gewesen sei. Das habe ihr so gut gefallen, dass ich nach Möglichkeiten gesucht habe, selber am ESC teilzunehmen.

«Als ich hörte, dass man sich bei San Marino aus der ganzen Welt bewerben kann, packte ich die Chance», sagt die Musikerin, die eigentlich Anna Schmid heisst. Nach zwei Castingrunden stand sie schliesslich im ersten Halbfinale des Vorentscheids des Kleinstaats.

Mit vier anderen Acts setzte sie sich gegen 15 andere Teilnehmende durch und steht nun am Freitagabend im Finale vom «San Marino Song Contest». Einen Bezug zu San Marino selbst habe sie nicht. «Ich bin jetzt zum dritten Mal da. Die Landschaft ist unglaublich schön hier und es sind alle total sympathisch», sagt sie.

Auch für den Schweizer Startplatz hat sich Smith beworben und kam dort laut eigenen Angaben in die engere Auswahl. Auch für die jetzt nominierte Thunerin Veronica Fusaro freue sie sich.