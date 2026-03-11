Zürcher Polizei nimmt 35-Jährigen nach Drohung fest

Die Zürcher Stadtpolizei hat den mutmasslichen Droher verhaftet, wegen dem am Dienstag ein Bürogebäude im Seefeld evakuiert werden musste. Es handelt sich um einen 35-Jährigen mit psychischen Problemen.

(Keystone-SDA) Zum Zeitpunkt, als er die Drohung ausgestossen haben soll, war der Tscheche in einer Einrichtung, die auf die Behandlung von psychischen Erkrankungen spezialisiert ist, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte. Nach einer ersten polizeilichen Befragung wurde der Mann an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Am Dienstagmittag mussten Teile eines Bürogebäudes an der Bellerivestrasse evakuiert werden. Die Polizei rückte mit Sprengstoffspürhunden aus, fand in den betroffenen Räumen jedoch keine verdächtigen Gegenstände. Kurz nach 14 Uhr konnten die Angestellten wieder zurück in die Büros.