Zürcher Stadtpolizei erhält wegen Überlastung neun weitere Stellen

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich kann ausbauen - zumindest theoretisch. Das Parlament hat am Mittwoch bei der Budgetdebatte neun zusätzliche Frontstellen bewilligt, allerdings fehlt das Personal. Die Stellen dürften unbesetzt bleiben.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Antrag von Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) wiederholt sich: Jahr für Jahr beantragt sie 17 zusätzliche Stellen und meist bewilligt der Gemeinderat die Hälfte davon. So auch an diesem Mittwoch, als das Parlament neun Stellen guthiess.

Dass die Polizei wirklich ausgebaut wird, ist derzeit jedoch unwahrscheinlich. Denn die Stellen können nicht besetzt werden. Gemäss Gemeinderat Luca Maggi (Grüne) sind aktuell 90 Stellen frei.

Um mehr Interessentinnen und Interessenten zu finden, lancierte die Polizei bereits eine Kampagne auf TikTok und lockerte die Aufnahmebedingungen. Neu können auch über 39-Jährige zur Ausbildung antreten sowie Menschen unter der bisherigen Mindestgrösse von 1,60 Meter. Fliessend Schweizerdeutsch ist ebenfalls nicht mehr Pflicht.

«Freipass für Krawallanten»

Statt mehr Nachwuchs zu rekrutieren, schlugen AL und Rykarts eigene Partei, die Grünen, aber per Postulat einen anderen Lösungsweg vor: bei Grossveranstaltungen und Demonstrationen weniger Polizei einzusetzen und auf diesem Weg die Arbeitslast zu reduzieren.

Das sei eine «unradikale Idee» und solle nur mal getestet werden, sagte Maggi. Die Ratsmehrheit war gleicher Meinung und überwies das Postulat mit 64 zu 61 Stimmen an den Stadtrat.

Für die Bürgerlichen war der Vorstoss «ein Freipass für Krawallanten». AL und Grünen gehe es nur darum, die Polizei zu schwächen. Die Polizei wisse selber am besten, bei welchem Anlass es wie viel Leute brauche. Angesichts der heutigen Sicherheitslage sei es fahrlässig, weniger Polizei einzusetzen.