Zürich baut für 373 Millionen Franken neues Sportzentrum
Die Stadtzürcher Stimmberechtigten haben Ja gesagt zum neuen 373-Millionen-Sportzentrum in Oerlikon. Der Ja-Stimmenanteil betrug 66,7 Prozent. 80'578 Personen stimmten für den Kredit, 40'233 lehnten ihn ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 52,4 Prozent.
(Keystone-SDA) Das neue Sportzentrum liegt auf dem Gebiet der bestehenden Sportanlagen und umfasst einen Ersatzneubau mit Hallenbad, Freibad, Eisfeldern und Restaurant.
Wie meist bei städtischen Bauprojekten wird es am Schluss einiges teurer als erwartet. Ursprünglich waren Kosten von nur 201 Millionen Franken vorgesehen. Dass das «Sportzentrum der Superlative» nun 373 Millionen kostet, sorgte im Vorfeld für Kritik.
Keinen Platz mehr für den Tennisclub
Umstritten war auch der Rauswurf des Tennisclubs Oerlikon. Weil zusätzliche Fussballfelder gebaut werden, hat dieser keinen Platz mehr. Die Stadt will dem Tennisclub aber eine Anlage in Seebach zur Verfügung stellen. Das bestehende Hallenbad und die alte Kunsteisbahn bleiben während der Bauzeit geöffnet. Betriebsbereit soll die neue Anlage im Jahr 2034 sein.