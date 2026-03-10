Zürich Wind stellt ersten Messmast im Zürcher Weinland auf

Keystone-SDA

Im Zürcher Weinland hat die Kooperation Zürich Wind die Vorbereitungen für die angekündigten Windmessungen begonnen. In Zünikon (Gemeinde Wiesendangen) wird dafür ab dem 16. März ein 125 Meter hoher Mast errichtet.

(Keystone-SDA) Der Aufbau in der Gemeinde Wiesendangen erfolgt laut einer Mitteilung vom Dienstag mittels Kletterkran. Über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr werden an dem Standort Daten zur Windgeschwindigkeit sowie zur Aktivität von Fledermäusen gesammelt. Die Messanlage benötigt keinen Netzanschluss, sondern wird autark durch Solarpanels und Batterien betrieben.

Voraussichtlich im April folgen weitere Installationen in den Gemeinden Ossingen und Rickenbach. Um den Prozess transparent zu gestalten, veröffentlicht die Projektgruppe die erhobenen Messwerte laufend auf ihrer Webseite. Sollten die Daten eine ausreichende Wirtschaftlichkeit belegen, wird in einem nächsten Schritt eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Auftrag gegeben.

Die betroffenen Gebiete sind bereits im kantonalen Richtplan als mögliche Standorte für Windenergieanlagen vorgemerkt. Hinter der Kooperation Zürich Wind stehen die Energieversorger EKZ, ewz und Stadtwerk Winterthur. Das Bündnis verfolgt das Ziel, das Potenzial der Windkraft im Kanton Zürich regional zu nutzen.