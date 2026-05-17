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Zehn beschädigte Fahrzeuge in Winterthurer Autogarage entdeckt

Keystone-SDA

In einer Autogarage in Winterthur sind zehn beschädigte Fahrzeuge entdeckt worden. Die Stadtpolizei erhielt nach eigenen Angaben am Sonntag kurz vor 6.30 Uhr Meldung davon. Der Sachschaden beläuft sich demnach auf über 10'000 Franken. Gesucht werden nun Zeugen.

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