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Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal zum 1. Mai

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat sich am Freitagmorgen kurz vor 11 Uhr ein Stau von zehn Kilometern Länge gebildet. Dies entspricht einer Wartezeit von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten, wie der TCS auf der Plattform X mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Stau auf der Autobahn A2 zwischen Erstfeld und Göschenen hat sich demnach aufgrund von Verkehrsüberlastung gebildet. Als Umfahrungsmöglichkeiten werden die A13 via San Bernardino sowie die Gotthard-Passstrasse empfohlen.

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