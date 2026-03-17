Zehn-Millionen-Schweiz: Noch liegen beide Lager gleichauf

Keystone-SDA

Drei Monate vor der Abstimmung über die "Zehn-Millionen-Initiative" der SVP liegen Befürworter und Gegner laut einer Umfrage des Instituts Leewas gleichauf. Angeführt wird die Gegenkampagne von den Freisinnigen (FDP). Gerade diese zeigen sich besonders gespalten.

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(Keystone-SDA) 47 Prozent aller Befragten lehnen die Initiative eher oder ganz ab, 45 Prozent stimmen ihr zu. Bei den Anhängerinnen und Anhängern der FDP sprechen sich 46 Prozent gegen und 42 Prozent für die Initiative aus.

Auch die Basis der Mitte-Partei scheint gemäss den Umfragewerten noch uneinig – der Ja-Anteil liegt bei 34 Prozent, 54 Prozent lehnen die Initiative ab.

Sowohl bei der Mitte als auch bei der FDP hat demnach die Zustimmung abgenommen, während der Nein-Anteil gegenüber der ersten Umfrage zugenommen hat. Deutlich abgelehnt wird das SVP-Begehren von den Grünen der SP und den Grünliberalen.

Die Umfrage wurde im Rahmen der Nachwahlbefragung von 20 Minuten und Tamedia zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 8. März durchgeführt. 17’788 Personen aus der ganzen Schweiz nahmen vom 5. bis 8. März teil.

Am 14. Juni befindet die Bevölkerung über die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz». Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab.