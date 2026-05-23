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Zementwasser verunreinigt Bach in Vuadens FR

Keystone-SDA

In Vuadens FR ist am Freitag ein Bach mit Zementwasser verunreinigt worden. Das Ökosystem ist betroffen, Fische starben bisher keine. Die Behörden suchen nach dem Verursacher, wie sie am Samstag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gemeinde Vuadens habe die Verschmutzung des Bachs «Le Diron» am Freitagnachmittag gegen 17.35 Uhr einem Wildhüter gemeldet, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mit. Die Meldung betraf eine sichtbare graue Flüssigkeit im Gewässer im Bereich Maupas.

Der Wildhüter und ein Spezialist des Amts für Umwelt stellten vor Ort fest, dass zementhaltiges Wasser das Gewässer verunreinigte. Dadurch wurde das Ökosystem beeinträchtigt. Ein Fischsterben konnte bislang jedoch nicht festgestellt werden, wie es weiter hiess.

Der Schadstoff löste sich auf, bis der Bach in die Sionge mündete. Um die Herkunft der Verunreinigung zu ermitteln, setzten die Behörden einen neutralen, gelb fluoreszierenden Farbstoff ein. Dieser könnte in den kommenden Tagen im Bach sichtbar sein. Die Untersuchungen zur Ursache dauern an.

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