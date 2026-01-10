Zentralbahn erweitert ihre Abstellanlage in Giswil OW

Keystone-SDA

Die Zentralbahn gibt der Bevölkerung am 17. Januar einen Einblick in ihre Baustelle am Bahnhof in Giswil. Die Besucherinnen und Besucher können am Samstagnachmittag die neue Abstellanlage, die Schutzgalerie und die Drehscheibe der Brünig Dampfbahn besichtigen.

(Keystone-SDA) Am Bahnhof Giswil ist in den vergangenen Monaten intensiv gebaut worden. Grund dafür sind die «kontinuierlich gestiegenen Fahrgastzahlen», die eine Erweiterung der Abstellanlage nötig machten, wie die Zentralbahn in einem Communiqué mitteilte. Am östlichen Rand des Bahnhofareals entstanden zwei zusätzliche Abstellgleise, um künftig mehr Rollmaterial unterbringen zu können.

Zum Schutz vor Steinschlag realisierte die Zentralbahn einen bergseitigen Damm sowie eine Schutzgalerie. Ebenfalls neu angeordnet wurde laut der Bahngesellschaft die Drehscheibe der Brünig Dampfbahn, die dazu diente, Dampflokomotiven zu wenden, damit sie die Strecke bergauf mit dem Kamin voran befahren konnte, wie Roger Henchoz, Präsident der Brünig Dampfbahn, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Drehscheibe erhielt laut Mitteilung zusätzlich ein Kohlelager und einen Wasserkran.

Die Bauarbeiten dauern bis im Februar 2026. Vor der Inbetriebnahme der Abstellanlagen sollen Arbeiten an den Gleisanlagen, der Fahrleitung und der Sicherungstechnik erfolgen, hiess es weiter. Der Projektabschluss ist für das erste Halbjahr 2026 geplant.