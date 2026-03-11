Zentrum von Brunnen SZ wegen Rauch in Lokal vorübergehend gesperrt

Keystone-SDA

In einem Gastronomiebetrieb in Brunnen SZ ist am Dienstagabend ein Brand aufgekeimt. Von den neun Personen, die sich in dem Lokal aufhielten, wurde niemand verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Angaben der Kantonspolizei Schwyz vom Mittwochmorgen entstand in dem Gastronomiebetrieb am Dienstag kurz nach 20 Uhr Rauch. Ein Mitarbeiter alarmierte die Polizei. Als die Feuerwehr Ingenbohl eintraf, befanden sich noch vier Personen in dem Lokal und versuchten mit Feuerlöschern, den Rauch einzudämmen.

Die Feuerwehr habe danach den aufkeimenden Brand gelöscht, teilte die Kantonspolizei mit. Sie habe anschliessend das Gebäude gelüftet.

Ausgerückt war auch der Rettungsdienst. Er kontrollierte sechs Personen. Verletzt wurde aber niemand, teilte die Kantonspolizei mit.

Die Bahnhofstrasse war wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt. Zur Brandursache lagen am Mittwochmorgen keine Angaben vor.