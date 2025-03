Zoë Më hat eine kleine Narbe

Keystone-SDA

Die Schweizer ESC-Vertreterin Zoë Më hat eine kleine Narbe aus ihrer Kindheit. "Ich habe mich an Halloween als Geist verkleidet und bin dabei mit einem weissen Laken durch die Wohnung gelaufen. Dabei prallte ich ins Lavabo rein", so die 24-Jährige zum "SonntagsBlick".

(Keystone-SDA) Schmerzen mag sie auch heute nicht, so sei sie für ein Tattoo zu wehleidig. Zoë Më, die mit dem Lied «Voyage» die Schweiz im Mai am ESC in Basel vertreten wird, gibt im Bericht weitere Einblicke in ihre frühen Jahre. So sei sie als Kind sehr kreativ gewesen und habe bei Kindergeburtstagen immer Spiele vorgeschlagen, die teilweise niemand verstanden habe. «Ich habe lustigerweise zuerst mehr gemalt als gesungen und ich habe Märchen geliebt», sagte sie ausserdem.

Heute, als Erwachsene, kocht sie «wahnsinnig gerne». Sie könne aus irgendwelchen Zutaten aus dem Kühlschrank etwas Gutes zubereiten, sie mache sozusagen aus «nichts Gold». Saucen seien ihre Spezialität, sei «dies Salatsauce oder für Teigwaren. «Mein Pastaplausch ist der beste».