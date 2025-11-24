Zoll in St. Margrethen SG findet in einem Brot gestohlenen Schmuck

Keystone-SDA

Am Grenzübergang St. Margrethen SG haben Mitarbeitende des Zolls in einem Fahrzeug Schmuck entdeckt, welcher mit einem Einbruchdiebstahl im Kanton Zürich in Verbindung gebracht wird. Ein Teil davon war in einem Brotlaib versteckt.

(Keystone-SDA) Das ausreisende Fahrzeug mit französischem Kontrollschild sei am 19. November kontrolliert worden, schrieb das Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Montag in einer Mitteilung. Dabei fanden die Einsatzkräfte im Motorraum und im Innenraum des Fahrzeugs verschiedene Schmuckstücke, Uhren sowie ein Goldvreneli.

Die Mitarbeitenden des Grenzübergangs übergaben die beiden Fahrzeuginsassen, rumänische Staatsangehörige, sowie das mutmassliche Diebesgut der Kantonspolizei St. Gallen. Der Fall sei schliesslich an die Kantonspolizei Zürich weitergeleitet worden.