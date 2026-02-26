Zoll stoppt Lieferwagen mit Hanfpflanzen in St. Margrethen SG

Keystone-SDA

Bei Zollkontrollen sind in St. Margrethen und Diepoldsau innert weniger Tage zwei Lieferwagen mit zusammen über 2700 Hanfpflanzen gestoppt worden.

(Keystone-SDA) Am 10. Februar wurde beim Grenzübergang St. Margrethen der Lieferwagen eines in Österreich wohnenden 49-jährigen Mannes kontrolliert. Im Laderaum des Fahrzeugs seien 16 Kisten mit 1028 Hanfpflanzen entdeckt worden, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mit.

Zwei Tage später stoppte eine mobile BAZG-Patrouille einen Lieferwagen mit Schweizer Kennzeichen. Der 66-jährige Lenker aus der Schweiz hatte kurz zuvor den Grenzübergang Schmitter in Diepoldsau überquert. Bei der Überprüfung fanden sich 25 Kisten mit 1763 Hanfpflanzen. Beide Fälle wurden zur weiteren Bearbeitung der St. Galler Kantonspolizei übergeben.