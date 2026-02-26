Zuger Energieversorger WWZ senkt Gaspreise

Keystone-SDA

Der Zuger Energieversorger WWZ senkt auf Anfang April die Gaspreise um durchschnittlich 0,51 Rappen pro Kilowattstunde. Es ist dies die dritte Senkung seit Sommer 2025.

(Keystone-SDA) Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Verbrauch von 20’000 Kilowattstunden zahlt laut WWZ damit jährlich rund 102 Franken weniger. Möglich wurde die erneute Preissenkung aufgrund des aktuell stabilen Gasmarkts und der gesunkenen Beschaffungskosten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.