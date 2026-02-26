The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zuger Energieversorger WWZ senkt Gaspreise

Keystone-SDA

Der Zuger Energieversorger WWZ senkt auf Anfang April die Gaspreise um durchschnittlich 0,51 Rappen pro Kilowattstunde. Es ist dies die dritte Senkung seit Sommer 2025.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Verbrauch von 20’000 Kilowattstunden zahlt laut WWZ damit jährlich rund 102 Franken weniger. Möglich wurde die erneute Preissenkung aufgrund des aktuell stabilen Gasmarkts und der gesunkenen Beschaffungskosten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft