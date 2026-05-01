Zuger SVP schickt Bisherige ins Rennen um die Regierungssitze

Keystone-SDA

Die SVP Zug hat die beiden amtierenden Regierungsräte Heinz Tännler und Stephan Schleiss für die Wahlen im Herbst nominiert. Das teilte die Partei nach ihrer Nominationsversammlung in einem Communiqué mit.

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(Keystone-SDA) Die Partei würdigte das Duo in einer Mitteilung als prägend für den Kanton, das den Kanton Zug «durch stürmische Zeiten sicher geführt» habe, wie es hiess.

Heinz Tännler ist seit 2016 Zuger Finanzdirektor, zuvor war er seit 2007 Baudirektor. Stephan Schleiss steht seit 2011 der Bildungs- und Kulturdirektion vor.

Damit treten alle bisherigen Regierungsmitglieder erneut zur Wahl an: neben den beiden SVP-Vertretern auch Silvia Thalmann-Gut, Laura Dittli und Andreas Hausherr (alle Mitte) sowie Florian Weber und Andreas Hostettler (FDP).

Neu ins Rennen steigen Kantonsrat Andreas Lustenberger von den Alternativen – die Grünen (ALG), GLP-Kantonsrätin Joëlle Gautier sowie Jessica Gauch (SP), die bisher kein politisches Amt innehat.