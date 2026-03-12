Zugerland Verkehrsbetriebe bauen in Rotkreuz ein Depot

Keystone-SDA

Um den Busverkehr im Gebiet Ennetsee besser abwickeln zu können, bauen die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) in Rotkreuz ein Depot. Die Einstellhalle soll Platz für 16 Fahrzeuge bieten.

(Keystone-SDA) Sie hätten das Baugesuch für das Projekt eingereicht, teilten die ZVB am Donnerstag mit. Das Grundstück, das der ZVB gehöre, befinde sich an der Riedstrasse in der Nähe der Autobahn.

Zu dem geplanten Bau gehören neben der Einstellhalle eine Waschanlage für Busse sowie Aufenthaltsräume für das Personal. Eine Werkstatt wird es dort nicht geben. Über dem Depot sollen vier Etagen Büro- und Gewerberäume erstellt werden.

Den Bau entworfen haben das Architekturbüro Mozzatti Schlumpf AG aus Baar ZG und das Verkehrsplanerbüro Viaplan AG aus Sursee LU. Die ZVB rechnen gemäss Mitteilung damit, dass die Bauarbeiten im Herbst starten können und zwei Jahre dauern.

Die ZVB verfügen neben dem Hauptsitz in der Stadt Zug heute über Depots in Menzingen, Unterägeri und Oberägeri, wie dem Geschäftsbericht 2024 zu entnehmen ist.