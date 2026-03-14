Zwölf Personen evakuiert nach Brand in der Stadt St. Gallen

Keystone-SDA

In St. Gallen ist in einem Mehrfamilienhaus am Freitagmittag ein Brand ausgebrochen. Zwölf Personen mussten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Haggenstrasse ging am Freitagmittag kurz vor 14 Uhr ein, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

Laut Polizeiangaben konnten elf Personen das Gebäude selbstständig verlassen, eine Person wurde von der Feuerwehr evakuiert. Der Brand in einem Zimmer konnte rasch gelöscht werden.

Der Sachschaden beträgt laut Gebäudeversicherung rund 10’000 Franken.