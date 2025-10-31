Zwei Autolenker bei Rheinfelden AG nach Flucht festgenommen

Keystone-SDA

Zwei Autolenker sind am Donnerstagmorgen auf der A3 bei Rheinfelden AG vor der Polizei geflüchtet: Nach zwei Verfolgungsjagden, zwei Unfällen und dem Einsatz eines Diensthundes konnten die beiden Franzosen nacheinander verhaftet werden.

(Keystone-SDA) Einer Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit war kurz nach 07.30 Uhr zunächst ein Fahrzeug aufgefallen – es bestand der Verdacht, dass zumindest das Kontrollschild oder gleich das gesamte Auto gestohlen war, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitagabend mitteilte.

Mehrere Polizeipatrouillen folgten dem Fahrzeug. Dessen Lenker reagierte aber nicht auf Haltezeichen und flüchtete. Die Einsatzkräfte konnten ihn schliesslich stoppen – dabei kam es zu einer Kollision, bei der eine Polizistin leicht verletzt wurde und mehrere Einsatzfahrzeuge und der Fluchtwagen beschädigt wurden. Der 23-jährige Lenker liess sich widerstandslos festnehmen.

Während dieses Einsatzes beobachteten die Polizisten ein anderes Fahrzeug, dessen Fahrweise auf einen Zusammenhang mit dem gestoppten Auto hindeutete, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Auch dieser Lenker flüchtete, zuerst mit seinem Fahrzeug, nach einer Kollision mit einem vortrittsberechtigten Lieferwagen in Pratteln BL dann zu Fuss. Ein Diensthund spürte den 19-Jährigen schliesslich unter einem Lastwagen auf.

Polizei und Staatsanwaltschaft klären nun die genauen Hintergründe der doppelten Flucht ab.