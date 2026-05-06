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Zwei Fahrzeuglenker verletzen sich bei Frontalkollision in Berg TG

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision in Berg TG haben sich am Mittwochvormittag die beiden Fahrzeuglenker leicht bis mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 37-jähriger Autofahrer geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen. Das teilte die Kantonspolizei Thurgau mit.

Der Autofahrer wurde dabei mittelschwer, der 57-jährige Lieferwagenfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt einige zehntausend Franken.

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