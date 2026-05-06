Zwei Fahrzeuglenker verletzen sich bei Frontalkollision in Berg TG
Bei einer Frontalkollision in Berg TG haben sich am Mittwochvormittag die beiden Fahrzeuglenker leicht bis mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital.
(Keystone-SDA) Ein 37-jähriger Autofahrer geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen. Das teilte die Kantonspolizei Thurgau mit.
Der Autofahrer wurde dabei mittelschwer, der 57-jährige Lieferwagenfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt einige zehntausend Franken.