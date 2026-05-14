Zwei Festnahmen nach Diebstählen im Thurgau

Keystone-SDA

In Frauenfeld und Kreuzlingen TG ist am Donnerstagmorgen je ein Mann nach einem Diebstahl festgenommen worden. Die beiden Algerier wurden inhaftiert.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 6.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Neuhofstrasse ein Anhänger aufgebrochen worden sei, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag mit. Eine Patrouille habe in der Nähe einen Tatverdächtigen festgenommen. Bei ihm sei Deliktsgut gefunden worden. Es werde abgeklärt, ob der 37-jährige Algerier noch für weitere Delikte infrage komme.

Kurze Zeit später, um 8.45 Uhr, sei die Meldung eingegangen, dass ein Unbekannter aus einem Wohnmobil an der Finkernstrasse in Kreuzlingen eine Handtasche gestohlen habe. Eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit konnte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Auch in diesem Fall sei das Deliktsgut sichergestellt worden. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau inhaftierten den 23-jährigen Algerier und nahmen Ermittlungen auf, wie es weiter hiess.