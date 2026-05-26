Zwei Festnahmen nach gemeinsamer Polizeiaktion in Schwyz und Zürich

Keystone-SDA

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion der Kantonspolizei Schwyz und Zürich sind auf der Autobahn A3 zwei Männer festgenommen worden. Im Lieferwagen stellten die Einsatzkräfte Waffen, Einbruchswerkzeug und Sturmmasken sicher, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Kontrolle fand in der Nacht vom Freitag auf Samstag statt und wurde an neuralgischen Orten wie Bahnhöfen, Seeanlagen und der Autobahn A3 durchgeführt, wie es am Dienstag hiess.

Dabei stoppte die Polizei am Samstagmorgen auf der A3 einen Lieferwagen mit gestohlenen Kontrollschildern. Ein 27-jähriger Lenker und sein 26-jähriger Mitfahrer wurden festgenommen. Der Mitfahrer, ein kosovarischer Staatsangehöriger, hielt sich illegal in der Schweiz auf und war laut Mitteilung international zur Verhaftung ausgeschrieben, wie es weiter hiess.

Die Staatsanwaltschaft Schwyz hat ein Strafverfahren eröffnet und Haft beantragt. Zudem wird abgeklärt, ob die Festgenommenen weitere Delikte begangen haben.