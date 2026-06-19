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Zwei Frauen und ein Kind bei Kollision in Bettlach SO verletzt

Keystone-SDA

Bei der Frontalkollision zweier Autos sind am Donnerstagabend in Bettlach SO die beiden Lenkerinnen und ein mitfahrendes Kind verletzt worden. Zwei Rettungshelikopter flogen gemäss Polizeiangaben die mutmassliche Unfallverursacherin und das Kind ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn vom Freitag war die 47-jährige Autofahrerin auf der Grenchenstrasse um 21.45 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte sie frontal in ein stehendes Auto. Die mutmassliche Unfallverursacherin sowie das mitfahrendes Kind zogen sich erhebliche Verletzungen zu.

Die 53-jährige Lenkerin des stehenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort und brachten sie anschliessend in ein Spital, wie die Polizei weiter berichtete.

Die Einsatzkräfte sperrten die Grenchenstrasse nach dem Unfall für die Dauer von rund vier Stunden. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln die genauen Gründe für das Unglück.

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