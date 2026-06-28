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Zwei Hofladen-Einbrecher in Dottikon AG festgenommen

Keystone-SDA

Nach mehreren Einbrüchen in einen Hofladen in Dottikon AG sind zwei mutmassliche Täter festgenommen worden. Sie stehen laut Polizeiangaben im Verdacht, mehrfach die Blumenkasse aufgebrochen zu haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 51-jährigen Georgier und um einen 36-jährigen Ukrainer, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Die beiden Männer werden verdächtigt, in den vergangenen Tagen vermehrt den Hofladen heimgesucht und Geld aus der Blumenkasse entwendet zu haben, wie die Polizei weiter berichtete. Ebenso sollen sie Lebensmittel des Hofladens gestohlen haben. Die Kantonspolizei hat zusammen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

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