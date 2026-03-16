Zwei Männer müssen wegen Brandserie im Bezirk Affoltern vor Gericht

Keystone-SDA

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat zwei Männer wegen einer Brandserie im Bezirk Affoltern angeklagt. Die jungen Beschuldigten sollen 2024 in Bonstetten und Wettswil Brände gelegt haben, die zu hohen Sachschäden führten. Die Staatsanwaltschaft fordert unbedingte Freiheitsstrafen.

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(Keystone-SDA) Die Ermittlungen führten zu drei Männern im Alter von 17 bis 19 Jahren, wie die Oberstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die beiden Erwachsenen werden nun angeklagt. Für den damals Minderjährigen ist die Jugendanwaltschaft zuständig.

Zwischen Ende März und Ende Mai 2024 sollen die drei Männer in verschiedener Zusammensetzung rund ein Dutzend Feuer gelegt haben. Dabei brannten Scheunen, Schrebergartenhäuschen und Fahrzeuge. Im Fall einer abgebrannten Scheune betrug die Schadenssumme 1,4 Millionen Franken. Verletzte gab es nicht. Die Polizei konnte die Männer Ende Mai 2024 verhaften. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Wie der Kommandant der lokalen Feuerwehr damals bestätigte, war einer der Männer Mitglied der Feuerwehr. Die Brandserie lag zeitlich nahe an mehreren Bränden in Elgg. Die Brände im Städtchen bei Winterthur legte aber eine ortsansässige Frau. Wegen psychischer Probleme wurde bei ihr erstinstanzlich eine stationäre Massnahme angeordnet.

Unbedingte Freiheitsstrafen gefordert

Die Staatsanwaltschaft beantragt unbedingte Freiheitsstrafen und Geldstrafen für die beiden Beschuldigten. Im Fall des Älteren wäre die Geldstrafe bedingt, beim Jüngeren unbedingt. Für den Jüngere soll das Gericht eine Massnahme für junge Erwachsene aussprechen. Die Freiheitsstrafe würde dafür aufgeschoben.

Angeklagt werden die Männer wegen mehrfacher Brandstiftung, mehrfacher versuchter Brandstiftung, mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfachen Hausfriedensbruchs sowie zahlreicher weiterer Delikte, wie die Oberstaatsanwaltschaft schreibt.

Wann der Prozess in Affoltern stattfindet, ist noch offen.