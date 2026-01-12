Zwei mutmassliche Einbrecher in Emmenbrücke LU festgenommen

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Emmenbrücke zwei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die beiden Männer stehen im Verdacht, kurz zuvor versucht zu haben, in ein Gebäude einzubrechen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut einer Mitteilung, ging kurz nach 00.45 Uhr bei der Polizei die Meldung über einen Einbruchversuch ein. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei tatverdächtige Personen angehalten und festgenommen, hiess es am Montag. Bei den Tatverdächtigen handelt sich laut Communiqué um zwei kosovarische Staatsangehörige im Alter von 37 und 44 Jahren.