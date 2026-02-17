Zwei mutmassliche Einbrecher in Giswil OW festgenommen

Keystone-SDA

Nach einem Einbruchsversuch in eine Autogarage in Giswil hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag zwei Männer festgenommen. Der Besitzer der Autogarage hatte die Täter in der Werkstatt überrascht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Obwaldner Kantonspolizei versuchten Unbekannte in Giswil in der Nacht auf Sonntag in eine Autogarage einzubrechen. Der Besitzer wurde durch die Geräusche geweckt und begab sich in die Werkstatt. Daraufhin seien die Täter ohne Beute geflüchtet, hiess es im Communiqué am Dienstag.

Die Polizei konnte kurz darauf zwei verdächtige Personen anhalten. Der Garagenbesitzer identifizierte die Männer als Täter. Die 23- und 45-jährigen französischen Staatsangehörigen wurden festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Obwaldner Kantonspolizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft.